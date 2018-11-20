الذهب يستقر وسط تداولات هزيلة وضعف الدولار يدعم المعدن

(رويترز)

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد تحركها فى نطاق ضيق وسط تداولات هزيلة تشبه تداولات العطلات، لتظل فوق مستوى 1220 دولارا للأوقية (الأونصة) مع تعرض الدولار لضغوط بسبب بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة وضبابية آفاق أسعار الفائدة.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1224.45 دولار للأوقية. كما استقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1224.8 دولار للأوقية.

وقال بيتر فونج مدير التداولات لدى وينج فونج للمعادن النفيسة فى هونج كونج "السوق هادئة جدا اليوم وتبدو فى أجواء أشبه بأجواء العطلات قبل عيد الشكر بالولايات المتحدة".

وأضاف "تعرض الدولار لبعض الضغوط مما أعطى دعما للذهب".

ويقبع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، قرب أدنى مستوى له فى أكثر من أسبوع الذى سجله فى الجلسة السابقة.

وتعرضت العملة الأمريكية لضغوط فى الوقت الذى أبدى فيه مسؤولو مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزي الأمريكي) الحذر تجاه آفاق النمو العالمى وبيانات محلية ضعيفة، مما يشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ.

ويؤدى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى تعزيز الدولار ورفع عوائد السندات، مما يقوض جاذبية المعدن الأصفر الذى لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 % إلى 14.40 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.6 % إلى 1169.10 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 % إلى 854.60 دولار للأوقية.