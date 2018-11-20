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"الدلتا للسكر" تشارك فى المؤتمر الدولى لتطوير صناعة السكر فى مصر بالأقصر

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 10:00 ص
"الدلتا للسكر" تشارك فى المؤتمر الدولى لتطوير صناعة السكر فى مصر بالأقصر الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر
كتب ــ مدحت وهبة
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شاركت شركة الدلتا لبنجر السكر فى المؤتمر الدولى التاسع عن صناعة السكر والصناعات التكاملية الذى ينظمه معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة  أسيوط فى الفترة من 18-21 نوفمبر الجارى بمدينة الأقصر  بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية و شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية ومجلس المحاصيل السكارية  .

وصرح  الدكتور أحمد ابو اليزيد رئيس مجلس ادارة شركة الدلتا لبنجر  السكر، فى تصريحات اليوم، أن هدف مشاركة شركة الدلتا فى المؤتمر، الاطلاع على التقنيات الحديثة والدراسات الخاصة بإنتاجية السكر سواء على المستوى الصناعى أو  الزراعي،  خاصة وأن من  ضمن الأهداف الرئيسيّة للمؤتمر  استعراض التوقعات المستقبلية لتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية  وتهيئة المناخ العلمى المناسب للخبراء والمتخصصين فى منظومة صناعة السكر فى مصر ومناقشة أخر ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة فى صناعة السكر، إضافة إلى تعزيز أوجه التعاون العلمى والبحثى  فى التجربة الرائدة بين جامعة أسيوط وشركات صناعة السكر والورق المصرية، وإلقاء الضوء على دور التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة المستخدمة للسيطرة على التلوث البيئى  .

كما  يهدف  المؤتمر  الى إلقاء الضوء على الوقود الحيوى " الكحول الايثيلى " المستخلص من قصب وبنجر السكر كوقود بديل للبنزين وتأثيرة على اقتصاديات السكر العالمية، ومناقشة التوجهات العالمية لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية.


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