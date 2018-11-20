video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"الدفاع الجزائرية": التعرف على هوية إرهابى خطير قتل فى ولاية ميلة

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 01:58 م
"الدفاع الجزائرية": التعرف على هوية إرهابى خطير قتل فى ولاية ميلة الجيش الجزائرى ـ صورة أرشيفية
الجزائر (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية التعرف على هوية إرهابى قتل أمس بولاية ميلة (شمال شرق).

وذكرت الوزارة- فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية المنفذة، أمس من طرف مفرزة (دورية) للجيش بولاية ميلة والتى أفضت إلى القضاء على إرهابى وضبط بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، تم التعرف على هوية الإرهابى القتيل وتبين أنه الإرهابى الخطير شروانة عبد الحميد، وكنيته "يوسف"، الذى كان قد التحق بالجماعات الإرهابية عام 1996.

وأوضح البيان أنه فى نفس العملية تم تدمير مخبأ للإرهابيين وإتلاف كمية من المواد الغذائية وأغراض مختلفة.. لافتا إلى أنه تم توقيف تاجر أسلحة وضبط بندقيتين آليتين بولايتى تيزى وزو (شمال) وعين قزام (جنوب).

وأشار البيان إلى أن قوات الجيش بمنطقة عين قزام أوقفت 17 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية الجزائرى: ندعم مسار "الإصلاح المؤسساتى " للاتحاد الأفريقى

البرلمان الجزائرى يصادق على الموازنة العامة للدولة للعام المقبل

الجزائر

ولايه ميله

ارهابى

الجيش الجزائرى

الجماعات الارهابيه




لا تفوتك
حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة