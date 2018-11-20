"الداخلية" توزع مساعدات على أسر السجناء والمفرج عنهم بالأقصر

كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

أقامت مديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع إدارة شرطة الرعاية اللاحقة تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حفل تم خلاله تقديم مساعدات عينية لعددٍ من أسر السجناء والمفرج عنهم بمديرية أمن الأقصر، بالتعاون والتنسيق مع عددٍ من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية.

حضر الحفل عددا من قيادات قطاع الأمن الاجتماعى والمديرية، وممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجمتع المدنى والمؤسسات الخيرية.. حيث تم توفير كميات كبيرة من المعونات والمساعدات العينية لعددٍ من أسر المسجونين والمفرج عنهم.