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الداخلية تضبط 605 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:04 م
الداخلية تضبط 605 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة حملة تموينية - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 14 قضية مواد بترولية واسطوانات البوتاجاز و196 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماع و14 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 69 قضية فى مجال الغش التجارى وضبط 605 قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين).

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط  27 قضية فى مجال الأسماك، واللحوم ومصنعاتها و 22 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر و 7 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة.

 


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