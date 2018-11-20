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"الداخلية" تضبط أطنان مواد غذائية فاسدة قبل طرحها بالأسواق

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 11:57 ص
"الداخلية" تضبط أطنان مواد غذائية فاسدة قبل طرحها بالأسواق سلع غذائية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

 

وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط (102 قضية) أبرزها ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية (غير مرخصة) بدائرة قسم شرطة العمرانية (بالجيزة)، لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من السلع الغذائية (مقطعات دواجن، سجق) غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغيير فى خواصها الطبيعية، وفقًا لما قررته لجنة من الجهات المعنية، حيث تم ضبط (1,625) طن،تمهيدًا لطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وتم مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية (غير مرخصة) بدائرة مركز شرطة طوخ (بالقليوبية)، لإنتاجه سلع غذائية (مقرمشات) من خامات رديئة وغير صالحة للاستهلاك ومعاد تدويرها ومجهولة المصدر واستخدامه لأسماء وعلامات شركات أخرى ووضعها على المنتج على غير الحقيقة، حيث تم ضبط (2 طن مستلزمات إنتاج "ذرة" - 5 ماكينات - 24,500 ألف عبوة مقرمشات "منتج نهائى" – عبوات تحت التجهيز ) تمهيدًا لطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.وتم ضبط المدير المسئول عن مطبعة (غير مرخصة) بدائرة قسم شرطة المرج (بالقاهرة)، لقيامه بتقليد علامات تجارية خاصة بكبرى الشركات دون تفويض من تلك الشركات بغرض توزيع المنتج المقلد على المصانع غير المرخصة، حيث تم ضبط ( 2,315 طن مطبوعات وعبوات فارغة مدون عليها علامات منتج نهائى، 9 قطع " ماكينة – شبلونة ") تمهيدًا لطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.


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