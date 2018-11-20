الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب فى ورشة ميكانيكا بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب فى ورشة ميكانيكا وإصابة عامل بالورشة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بورشة ميكانيكا سيارات بشارع أحمد عبد الوهاب - دائرة القسم وانتقل مأمور وضباط القسم .. وقوات من إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

و بالفحص تبين نشوب الحريق بسيارة " ميكروباص "وسيارة ماركة لادا 1500 داخل الورشه المُشار إليها.. مما أدى لإحتراقهما بالكامل وإصابة ا م ا10 سنة عامل بالورشه مقيم دائرة القسم بحرو ق بسيطه بالقدمين وبسؤال ع ع 52 سنة ميكانيكي مقيم دائرة القسم " مالك الورشة " ،ا ع س 48 سنة سائق مقيم دائرة قسم سيدي جابر " مالك السيارة الأولي " أيدا ما جاء بالفحص وأضاف الأول بأنه أثناء قيامه بأعمال إصلاح بالسيارة الأولى داخل الورشة حدث ماس كهربائى بموتور السيارة مما أدى لإشتعال النيران بها وإمتدادها للسيارة الثانية خاصته " تصادف وقوفها بالورشة وبداخلها الأوراق الخاصة بها "ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك تم إخطار قسم الأدلة الجنائية وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وتحرر المحضر رقم 5916 / 2018 إداري قسم شرطة ثالث المنتزه.