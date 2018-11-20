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الحشد الشعبى العراقى يعلن انتهاء عمليات تطهير كركوك من تنظيم "داعش"

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 07:06 م
الحشد الشعبى العراقى يعلن انتهاء عمليات تطهير كركوك من تنظيم "داعش" الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم الثلاثاء، انتهاء عمليات تطهير مناطق بكركوك وتحقيق أهدافها بالحد من تحركات تنظيم "داعش" الإرهابي بين كركوك وصلاح الدين.

وذكرت الهيئة - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - أن الحشد الشعبي نفذ عمليات تطهير جنوب غربي كركوك لملاحقة خلايا "داعش" الإجرامية والحد من تحركات عناصرها بين كركوك وصلاح الدين.

وأضاف البيان أن العمليات انتهت بتحقيق أهدافها المطلوبة، مشيرًا إلى أن القوات التي شاركت بالعمليات هي قيادة الشمال وغرب دجلة للحشد الشعبي وبإسناد الشرطة الاتحادية وطيران الجيش.

وأوضح البيان أن المحاور توزعت على ستة الوية ما بين تازة وداقوق وشمال آمرلي شرقًا، والرشاد ووادي الرمل والزركة غربًا.

وتابع : العملية أسفرت عن تأمين منطقة العمليات المستهدفة و تفكيك وتفجير ٩ عبوات ناسفة من قبل فرق الهندسة، مبينًا أنه تم تدمير عدد من الأوكار وضبط أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي ورصد نشاط "داعش" في الجبال والوديان الواقعة بين كركوك صلاح الدين.

 


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