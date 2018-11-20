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الجيش العراقى يشن ضربات جوية ضد تنظيم داعش فى سوريا

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 03:01 م
الجيش العراقى يشن ضربات جوية ضد تنظيم داعش فى سوريا الجيش العراقى
رويترز
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قال الجيش العراقى اليوم الثلاثاء إن العراق شن ضربات جوية على تنظيم داعش الإرهابى داخل سوريا اليوم.

وأضاف فى بيان "نفذت طائرات إف-16 العراقية اليوم ضربات جوية داخل الأراضى السورية وفق معلومات استخباراتية دقيقة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب/ خلية الصقور الاستخباراتية".

وتابع "أسفرت هذه العملية الناجحة عن دك مستودع للأسلحة يعود لما تسمى ولاية الفاروق بداخله 10 إرهابيين وصواريخ ومتفجرات تابعة لعصابات داعش في منطقة السوسة كما نفذت في الوقت ذاته ضربة موجعة أخرى في منطقة الباغور على هدف عبارة عن مقر لما يسمى فيلق الفاروق بداخله 30 إرهابيا وقاذفات وصواريخ وبنادق مختلفة".

 

 

 


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