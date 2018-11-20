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الجمعة المقبلة.. قافلة طبية مجانية لأهالى دار السلام جنوب القاهرة

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 03:00 ص
الجمعة المقبلة.. قافلة طبية مجانية لأهالى دار السلام جنوب القاهرة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أعلن العميد طارق اليمنى رئيس حى دار السلام، جنوب القاهرة، عن تنظيم قافلة طبية مجانية لأهالى حى دار السلام يوم الجمعة القادمة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالقاهرة.

 

واضاف رئيس حى دار السلام ، لـ" اليوم السابع "، أن القافلة ستضم عدد كبير من التخصصات منها "باطنه - عظام - رمد - نساء - اطفال - جلدية - أنف وآذن وحنجرة - مخ واعصاب" لخدمة أهالي دار السلام مجانا، مشيرا إلى أن تمركز القافلة سيكون بشارع محمد نجيب.

 

وقال اليمنى، أن القافلة تأتى فى إطار توجيها المحافظ ونائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، لرفع العبء عن المواطنين خاصة محدودى الدخل، وتستهدف الأماكن الأولى بالرعاية لتعزيز الخدمات بها.

 


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