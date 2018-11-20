التضامن تطعن أمام القضاء الإدارى لحل جمعية "الغد للتجديد والابتكار"

كتب – أحمد عبد الهادى

أقامت هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، تطالب بحل جمعية الغد للتجديد والابتكار، المشهرة تحت رقم 4501 لسنة 2012.

اختصمت الدعوى، رقم 50212 لسنة 72 قضائية كل من، الممثل القانونى، لجمعية الغد للتجديد والابتكار.

وقالت الدعوى، إن المؤسسة أنشئت لغرض حماية البيئة، وتنمية المجتمع، وتوفير الخدمات الثقافية والعلمية والدينية، إلا أن المؤسسة ارتكبت العديد من الافعال التى تعد مخالفات فى نظر القانون رقم 70 لسنة 2017، بشان تنظيم عمل الجمعيات .

وتابعت الدعوى أن المخالفات تمثلت فى : الجمعية ليست لها مقر لم يتم عقد اجتماع للجمعية العمومية، منذ اشهارها، لم تقم الجمعية بإرسال الميزانيات العمومية منذ الإشهار، عدم قيام المؤسسة بممارسة أية أنشطة من الأنشطة التى أشهرت من أجلها، عدم قيام الجمعية بارسال محاضر اجتماع مجلس الادارة منذ اشهارها.