video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 03:32 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن تطعن أمام القضاء الإدارى لحل جمعية "الغد للتجديد والابتكار"

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:42 م
التضامن تطعن أمام القضاء الإدارى لحل جمعية "الغد للتجديد والابتكار" وزارة التضامن
كتب – أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

أقامت هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، تطالب بحل جمعية الغد للتجديد والابتكار، المشهرة تحت رقم 4501 لسنة 2012.

اختصمت الدعوى، رقم 50212 لسنة 72 قضائية كل من، الممثل القانونى، لجمعية الغد للتجديد والابتكار.

وقالت الدعوى، إن المؤسسة أنشئت لغرض حماية البيئة، وتنمية المجتمع، وتوفير الخدمات الثقافية والعلمية والدينية، إلا أن المؤسسة ارتكبت العديد من الافعال التى تعد مخالفات فى نظر القانون رقم 70 لسنة 2017، بشان تنظيم عمل الجمعيات .

وتابعت الدعوى أن المخالفات تمثلت فى : الجمعية ليست لها مقر لم يتم عقد اجتماع للجمعية العمومية، منذ اشهارها، لم تقم الجمعية بإرسال الميزانيات العمومية منذ الإشهار، عدم قيام المؤسسة بممارسة أية أنشطة من الأنشطة التى أشهرت من أجلها، عدم قيام الجمعية بارسال محاضر اجتماع مجلس الادارة منذ اشهارها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل دعوى تطالب بوقف تنفيذ قرار حل جمعية الإخوان لـ 25 نوفمبر

إعادة المرافعة فى دعوى حل جمعية دروب للفنون بجلسة 28 يوليو

24 يونيو.. الحكم فى دعوى حل جمعية دروب للفنون

مجلس الدولة

الحوادث

التضامن الاجتماعى

حل جمعية




لا تفوتك
حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة