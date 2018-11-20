video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الإمام الأكبر يلتقى وزير الداخلية الإماراتى خلال أعمال ملتقى تحالف الأديان

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:05 م
الإمام الأكبر يلتقى وزير الداخلية الإماراتى خلال أعمال ملتقى تحالف الأديان الإمام الأكبر يلتقي وزير الداخلية الإماراتي
كتب لؤى على
إضافة تعليق

التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الإماراتى، على هامش أعمال ملتقى تحالف الأديان المنعقد فى العاصمة الإماراتية أبوظبى تحت عنوان "كرامة الطفل في العالم الرقمى".

تم خلال اللقاء الذى عقد اليوم بأرض المعارض بأبوظبى، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أبرزها تعزيز سبل التعاون بين الأطر الأمنية والخطابات الدينية الروحية، والعمل على تسليط الضوء على المفاهيم المتصلة بالجرائم الإلكترونية والتعقيدات التى أنتجتها تقنيات الاتصال الحديثة، التى قد تواجه رجال الدين والقادة الروحيين، ليكون بمقدورهم تطوير خطاباتهم بشكل يراعي هذه المستحدثات وسد الثغرات الناشئة عنها، من أجل الحفاظ على الأطفال من مخاطر الشبكة العنكبوتية وبما يساهم فى حماية كرامة الطفل فى العالمى.

من جانبه أشاد الإمام الأكبر بالملتقى العالمى الذى تحتضنه دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالجهود التي تبذلها في مجالات إثراء الحوار بين مختلف الثقافات والأديان، مؤكدا أن هذه الجهود والمبادرات، التي تعكس موقفًا راسخا، يتم من خلالها تقديم كل ما يصبُّ في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مفتى الجمهورية يستقبل مبعوث رئيس الوزراء البريطانى لبحث أوجه تعزيز التعاون

الازهر الشريف

الامارات

وزير الداخلية

شيخ الازهر




لا تفوتك
حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة