الإمام الأكبر يلتقى وزير الداخلية الإماراتى خلال أعمال ملتقى تحالف الأديان

كتب لؤى على

التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الإماراتى، على هامش أعمال ملتقى تحالف الأديان المنعقد فى العاصمة الإماراتية أبوظبى تحت عنوان "كرامة الطفل في العالم الرقمى".

تم خلال اللقاء الذى عقد اليوم بأرض المعارض بأبوظبى، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أبرزها تعزيز سبل التعاون بين الأطر الأمنية والخطابات الدينية الروحية، والعمل على تسليط الضوء على المفاهيم المتصلة بالجرائم الإلكترونية والتعقيدات التى أنتجتها تقنيات الاتصال الحديثة، التى قد تواجه رجال الدين والقادة الروحيين، ليكون بمقدورهم تطوير خطاباتهم بشكل يراعي هذه المستحدثات وسد الثغرات الناشئة عنها، من أجل الحفاظ على الأطفال من مخاطر الشبكة العنكبوتية وبما يساهم فى حماية كرامة الطفل فى العالمى.

من جانبه أشاد الإمام الأكبر بالملتقى العالمى الذى تحتضنه دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالجهود التي تبذلها في مجالات إثراء الحوار بين مختلف الثقافات والأديان، مؤكدا أن هذه الجهود والمبادرات، التي تعكس موقفًا راسخا، يتم من خلالها تقديم كل ما يصبُّ في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.