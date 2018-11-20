الإعلان عن استراتيجية صناعة الأثاث فى مؤتمر صحفى الخميس المقبل

كتب – إسلام سعيد

يوقع المجلس التصديرى للأثاث وغرفة الأثاث ومركز تحديث الصناعة برتوكول تعاون يوم الخميس المقبل لتوسيع التعاون المشترك ولدعم العاملين والمصممين المصريين المتخصصين فى صناعة الأثاث.

ومن المقرر الإعلان عن اطلاق استراتيجية الأثاث رسميا فى مؤتمر صحفى يوم الخميس المقبل عقب الانتهاء من صياغتها من قبل إحدى الشركات الأجنبية ومركز تحديث الصناعة، حيث عرضت على ‏وزير الصناعة والذى وافق عليها وتهدف للنهوض ‏بقطاع الأثاث فى المرحلة المقبلة.

وتضع الاستراتيجية خطط متكاملة ‏لتطوير صناعة الأثاث لما يمثله من خطوة مهمة نحو الارتقاء بتنافسية هذا القطاع الكبير والمنتشر فى ‏‏ محافظات مصر، إضافة إلى تنمية قطاع الأثاث باعتباره ثالث أكثر قطاع صناعى ذو قيمة مضافة.

ووفقا للاستراتيجية فقد حددت خريطة عمل على ثلاثة مراحل من عامين إلى 10 أعوام تشمل إحلال ‏الواردات وتعزيز التواجد فى السوق المحلية، مع المحافظة على التواجد فى أسواق التصدير‎ ‎الحالية، والتوسع فى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة مثل الدول الأفريقية، تنويع وتنمية التصدير ‏فى كل من الأسواق التقليدية والجديدة‎.

وتتضمن الاستراتيجية 8 أهداف رئيسية منها رفع معدل النمو، وإحلال المنتج المحلى بديلا للواردات، ‏وزيادة الصادرات من 350 مليون دولار حاليا إلى 800 مليون دولار، وزيادة الشركات العاملة بصفة ‏شرعية إلى 30%، إضافة إلى مساهمة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى الإنتاج من ‏‏50% حاليا إلى أعلى من 75%، وزيادة القيمة المضافة من 50% حاليا إلى 60%، وزيادة فرص ‏التشغيل والعمل من 900 الف مباشرة وغير مباشرة إلى مليون و120 ألف فرصة عمل.