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الأموال العامة تضبط صاحب مطبعة وراء تقليد أشهر العلامات التجارية فى عين شمس

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 01:07 م
الأموال العامة تضبط صاحب مطبعة وراء تقليد أشهر العلامات التجارية فى عين شمس المتهم والمضبوطات
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أثناء فحص المطابع ومكاتب الزنكوغراف بمنطقة عين شمس، القبض على "أيمن م ف" 36 سنة، صاحب مطبعة، لقيامه بتقليد العلامات التجارية، والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بالمطبعة ملكه بدون تكليف من مصلحة التسجيل التجاري.

ومن خلال الفحص تم العثور بداخل المطبعة على كمية من الاستيكرات مدون عليها " ماكس تيلا كريمة شيكولاته بالبندق الطبيعي انتاج شركة الشهبندر للصناعات الغذائية، استيكر مدون عليه "سولينا زيت للقلي والتحمير ـ انتاج شركة سافكو للزيوت النباتية" ، كمية من الاستيكرات مدون عليها " مخلل خضار مشكل ـ انتاج شركة المدينة المنورة للاستيراد والتصدير" ، 2 استيكر مدون عليهما "العلياء باذنجان مشوى ـ دبس فليفلة ـ وارد خصيصاً الصناع لتجارة المواد الغذائية".

كما تم ضبط 4 استيكر مدون عليهم "زيتون محشي بالليمون ـ إنتاج شركة برتايا للمنتجات الغذائية"، 2 استيكر مدون عليهما"، داماس مربى الباذنجان ـ إنتاج السلاح للمنتجات الغذائية"، 200 استيكر مدون عليهم "كاليفورينا كريمة الشكولاته بالبندق من قبل أونوفودز للصناعات الغذائية ) ، 300 استيكر مدون عليهم ( البيت الشامي ـ مكدوس شامي ـ انتاج شركة الشلاح للصناعات الغذائية".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بقيامه بتقليد المطبوعات بدون تكليف من الجهات المعنية، لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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