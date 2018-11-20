الأمن العام يضبط هاربين من أحكام قضائية متنوعة بالجيزة وكفر الشيخ

كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط المحكوم عليه "عماد.م. أ- مدير وشريك بشركة ملابس جاهزة، مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة، مطلوب التنفيذ عليه فى 124 حكم حبس "78 جزئى، 44 غرامة، 2 مستأنف"فى قضايا "تبديد، شيكات" بإجمالى عقوبات بلغت 26 سنة و6 أشهر، وقيمة الكفالات 62,400 جنيه، وقيمة الغرامات 25600 جنيه.

وتم ضبط المحكوم عليه "عصام ع. ع" موظف، مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم (بكفرالشيخ)، مطلوب التنفيذ عليه فى 101 حكم حبس "96 جزئى، 5 مستأنف" فى قضايا "تبديد"بإجمالى عقوبات بلغت 38 سنة، وقيمة الكفالات 22000 جنيه.

وأثمرت جهود الأمن العام عن شط المحكوم عليه "عباس ع. م" صاحب مزرعة سمكية، مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم (بكفرالشيخ)، مطلوب التنفيذ عليه فى 64 حكم حبس جزئى فى قضايا "تبديد" بإجمالى عقوبات بلغت 24 سنة، وقيمة الكفالات 1600 جنيه وآخرين.