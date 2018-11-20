الأكاديمية العربية تنظم حلقة نقاشية بعنوان: التعليم أحد ركائز الاستثمار

كتب محمود طه حسين

تنُظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اليوم الثلاثاء، نقاشية برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، تحت عنوان: "التعليم كأحد ركائز الاستثمار في رأس المال البشري"، ضمن فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.

ويحضر اللقاء الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتورة جهاد عامر، عضو مجلس النواب وعدد من الشخصيات والمسئولين.