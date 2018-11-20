الأربعاء.. قطع الكهرباء ساعتين عن مناطق بالسنطة لصيانة محطة المحولات

الغربية – مصطفى عادل

أعلن المهندس أشرف محمد الحسينى رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، عن فصل التيار الكهربائى من المحول 1 من محطة محولات السنطة غدا الأربعاء ساعتين، من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة التاسعة والنصف صباح نفس اليوم لإجراء أعمال الصيانة اللازمة.

وأوضح أن المناطق التى سيتم فصل التيار الكهربى عنها هى مدينة السنطة وتشمل "منطقة المرور – منطقة المساكن – مجلس المدينة – المستشفى العام – مركز الشرطة – نصف السنطة البلد – نصف قرية مسهلة – المياه – الصرف الصحى – المجزر الآلى – الإرسال، وقرى البندرة وتوابعها والجميزة وتوابعها ونصف قرية مسهلة".

وطالب الحسينى، من قاطنى هذه الأماكن والمستشفيات والمخابز وكافة الأماكن الحيوية بتوفير تغذية بديلة خلال هذه الفترة.