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افتتاح أول مشروع لإنتاج واستخلاص سم العقرب بالداخلة بتكلفة 10 ملايين جنيه

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 11:51 م
افتتاح أول مشروع لإنتاج واستخلاص سم العقرب بالداخلة بتكلفة 10 ملايين جنيه المحافظ خلال الجولة
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أول مشروع لانتاج واستخلاص سم العقرب وزراعة النباتات الطبية والعطرية بقرية الموهوب فى الداخلة على مساحة 200 فدان وبتكلفة تقديرية 10 ملايين جنيه.
 
رافق المحافظ خلال الافتتاح كمال ابراهيم عبد العزيز رئيس المركز وبعض من القيادات التنفيذية والشعبية بالمركز حيث تفقد المحافظ مبنى مزرعة العقارب ( المزرعة ، المعمل ) وشاهد مراحل تجميع العقارب وطريقة التربية واستخلاص السم منها بطريقة متطورة، مشيدا بالفكرة ودعهما منذ البداية.
 
كما تفقد المحافظ  محطة الطاقة الشمسية بالمشروع على مساحة 1 فدان بتكلفة تقديرية 700 ألف جنيه وتفقد أيضا مجمع الصوب الزراعية بالمشروع وتابع مراحل زراعتها، وتفقد المزرعة الملحقة ( قرنبيط ، بنجر ، جزر ، طماطم ، فلفل حار ، فلفل رومى ألوان ، خيار بأصنافه ، سبانخ ) ثم توجه المحافظ والوفد المرافق له لتفقد مشروع الرى بالرش على مساحة 4 فدان كنموذج مستحدث بمشروع العقرب.
 
وعقب الزيارة تم عقد مؤتمر مبسط لشرح مراحل المشروع منذ التسليم فى شهر مارس الماضى وحتى وقت الافتتاح بدأ بالسلام الجمهورى، واختتم بكلمة المحافظ الذى قدم فيها الشكر للشباب أصحاب المشروع مؤكدا على انهم مثال يحتذى به فى الجدية والالتزام. 

 


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