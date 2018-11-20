ارتفاع حصيلة قتلى انفجار كابول إلى 50 شخصا

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ارتفعت حصيلة قتلى انفجار استهدف تجمعا لمئات الأشخاص للاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف بالعاصمة الأفغانية كابول إلى 50 شخصا على الأقل.

ونقلت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد مجروح قوله إن 83 شخصا آخرين أصيبوا جراء الانفجار، من بينهم 20 شخصا فى حالة حرجة، مشيرا إلى أن حصيلة الضحايا مرشحة للزيادة.

وفى السياق ذاته، أدان الرئيس الأفغانى أشرف غانى الهجوم وأعلن يوم غد الأربعاء الحداد على أرواح الضحايا.

من جانبه، أدان رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان الانفجار، ومعربا عن تعازيه لأسر الضحايا.

ولم تعلن أى جهة مسئوليتها حتى الآن عن الهجوم.