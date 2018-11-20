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الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:39 م
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إيران تتجه نحو تقييد عمليات شراء البنزين لمواجهة التهريب

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 01:50 م
إيران تتجه نحو تقييد عمليات شراء البنزين لمواجهة التهريب الوقود
أ ف ب
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أعلنت إيران أنها ستعيد إدخال بطاقات الوقود التى ستقيّد عمليات شراء البنزين فى مسعى لمواجهة التهريب، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.

وازداد التهريب خلال الأشهر الأخيرة فى وقت تراجعت قيمة الريال مقابل الدولار مع إعادة فرض العقوبات الأمريكية عقب انسحاب واشنطن من اتفاق نووى تاريخى تم توقيعه عام 2015 بين القوى العظمى وطهران.

وتدعم سلطات طهران أسعار الوقود بشكل كبير حيث يبلغ سعر الليتر الواحد نحو 0,08 دولار. وأدى انخفاض أسعار الوقود إلى زيادة الاستهلاك مع شراء السكان البالغ عددهم 80 مليونا ما معدله 90 مليون ليتر فى اليوم، وفق وكالة إرنا الرسمية.

ورافق ذلك ارتفاع مستويات التهريب التى تقدر بنحو 10 إلى 20 مليون ليتر فى اليوم، بحسب الوكالة. ويتم نقل معظم الوقود المهرب عبر الحدود إلى باكستان حيث يباع البنزين بعشرة أضعاف والديزل بنحو 40 ضعف سعريهما في إيران.

 

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إيران

بطاقات الوقود

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