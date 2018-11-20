إصابة 4 أشخاص بحالة تسمم نتيجة تناولهم وجبه طعام فاسدة فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بأحد قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، بحالات تسمم وذلك إثر تناولهم وجبه معده بالمنزل، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير أمن من مستشفى الباجور العام باستقبالها كلًا من " ع.ع. س. " 54 عاما موظف، زوجته " ا. ع. ع 50 عاما ربة منزل، نجليهما " ا 15 طالب، ا 11 سنة طالبة وجميعهم مقيمين بدائرة المركز مصابين ( حالة تسمم) حالتهم العامة متوسطة وتم تحويلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى " قسم السموم "

وبسؤالهم قرروا بتناولهم وجبة مطهوة بالمنزل أعقبه شعورهم بآلام بالبطن نقلوا على إثرها إلى المستشفى ونفوا الشبهة الجنائية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

من ناحية أخرى لقى مبيض محارة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مصرعه وذلك إثر سقوطه من أعلى سقالة بالطابق الرابع أثناء عمله، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تلقى بلاغا من مستشفى شبين الكوم الجامعى بإستقبالها " س.ع. م. " 50عاما مبيض محارة ومقيم بدائرة القسم مصابًا(كسور بعظام الجمجمة ) وتوفى عقب وصوله.

بالإنتقال والفحص وسؤال كلا من مرافق المتوفى " ا.ع.ا. " 43 مبيض محارة، شقيق المتوفى م 59 عاما مبيض محارة ومقيمان بذات العنوان قررا أنه أثناء قيام المتوفى بالعمل بأحد المنازل بقرية ميت خاقان- دائرة القسم، وحال وقوفه أعلى السقالة بالطابق الرابع، إختل توازنه وسقط أرضًا وحدثت إصابته التى أودت بحياته، ونفى الثانى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم بالعرض على النيابة قررت، التصريح بدفن الجثة.