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إصابة مواطن وزوجته فى انقلاب سيارة بالأقصر

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 09:22 م
إصابة مواطن وزوجته فى انقلاب سيارة بالأقصر حادث تصادم
الأقصر – أحمد مرعى
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أصيب 3 مواطنين فى حادثين منفصلين بمدينة القرنة غربى محافظة الأقصر، وذلك فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى، وإطلاق أعيرة نارية من مواطنين على شاب أمام ورشة تصليح سيارات بالمدينة، فتم نقل المصابين لمستشفى القرنة المركزى لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الواقعة الأولى كانت بتلقى اللواء طارق علام إخطاراً من مركز شرطة القرنة يفيد بإصابة "ع.ا.ع" 27 سنة مزارع بطلق نارى فى القدم إثر تواجده أمام ورشة تصليح سيارات، وذلك من مجهولين إثر خلاقات بينهما سابقة، وفى الواقعة الثانية أصيب مواطن وزوجته إثر إنقلاب سياراتهما بالطريق الصحراوى الغربى وهما كل من "ط.م" 45 سنة، وزوجته" ن.ع" 40 سنة، وتم نقل المصابين لمستشفى القرنة المركزى لتلقى العلاج والفحوصات الطبية اللازمة، تحرر عن كل واقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.


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