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إزالة 59 حالة تعد على الأراضى الزراعية ومبانى بدون ترخيص بـ4 مراكز بسوهاج

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 11:38 ص
إزالة 59 حالة تعد على الأراضى الزراعية ومبانى بدون ترخيص بـ4 مراكز بسوهاج حملة إزالة - صورة أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج، إنه تم إزالة 59 حالة تعد على الأراضى الزراعية ومبانى بدون ترخيص تحت إشراف الوحدات المحلية وبتأمين من قوات أمن سوهاج بمراكز سوهاج وأخميم وجرجا وطهطا، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الأراضى أملاك الدولة.

وشملت الإزالات 48 حالة مبانى بدون ترخيص بدائرة قسم جرجا و4 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمركز أخميم، بالإضافة إلى تنفيذ 4 قرارات بقسم أول سوهاج، و3 آخرين من قسم طهطا.

 

 

 


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