إذاعة إسرائيل: نتنياهو يزور الدوحة قريبا و"تميم" يستقبله فى مطار حمد

كتب- هاشم الفخرانى

رجحت مصادر سياسة إسرائيلية رفيعة المستوى لهيئة "الإذاعة والبث" أن تكون الدولة الخليجية التى سيزورها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قريبا هى قطر.

وتأتى هذه التوقعات فى أعقاب تقرير نشرته الإذاعة الإسرائيلية أمس الاثنين أن إسرائيل تجرى اتصالات سرية لتنسيق زيارة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى دولة خليجية "مسلمة"، على غرار زيارة نتنياهو إلى سلطنة عمان الشهر الماضى.

وقالت المصادر أن أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى سيكون فى استقبال "نتنياهو" بمطار حمد الدولى، حيث ستستغرق الزيارة يومين لمناقشة التعاون فيما بينهما والتنسيق الأمنى بين المخابرات القطرية والموساد.

يذكر أن علاقات وطيدة تربط تل أبيب بالدوحة بلغت ذروتها فى أعقاب إعلان الرباعى العربى الذى يضم مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر فى 5 يونيو من عام 2017.