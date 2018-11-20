video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 11:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إذاعة إسرائيل: نتنياهو يزور الدوحة قريبا و"تميم" يستقبله فى مطار حمد

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 10:25 ص
إذاعة إسرائيل: نتنياهو يزور الدوحة قريبا و"تميم" يستقبله فى مطار حمد نتنياهو وتميم
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

رجحت مصادر سياسة إسرائيلية رفيعة المستوى لهيئة "الإذاعة والبث" أن تكون الدولة الخليجية التى سيزورها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قريبا هى  قطر.

وتأتى هذه التوقعات فى أعقاب تقرير نشرته الإذاعة الإسرائيلية أمس الاثنين أن إسرائيل تجرى اتصالات سرية لتنسيق زيارة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى دولة خليجية "مسلمة"، على غرار زيارة نتنياهو إلى سلطنة عمان الشهر الماضى.

وقالت المصادر أن أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى سيكون فى استقبال "نتنياهو" بمطار حمد الدولى، حيث ستستغرق الزيارة يومين لمناقشة التعاون فيما بينهما والتنسيق الأمنى بين المخابرات القطرية والموساد.

يذكر أن علاقات وطيدة تربط تل أبيب بالدوحة بلغت ذروتها فى أعقاب إعلان الرباعى العربى الذى يضم مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر فى 5 يونيو من عام 2017.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مؤسس مخابرات قطر يكشف أدوات الدوحة للتحريض على المنطقة

قطر يليكس.. مظاهرات أمام البرلمان الإيطالى احتجاجا على زيارة تميم.. فيديو

ضاحى خلفان عن زيارة وزير خارجية قطر للعراق: "متبعش الميه فى حارة السقايين"

قطر

اسرائيل

بنيامين نتنياهو

الدوحة

تل ابيب




لا تفوتك
التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة