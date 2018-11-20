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إحباط تهريب نصف مليون قرص مخدر خارج البلاد داخل أسطوانات خشبية بالدقهلية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:22 م
إحباط تهريب نصف مليون قرص مخدر خارج البلاد داخل أسطوانات خشبية بالدقهلية أقراص مخدرة - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن الدقهلية، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية، لاعتزامهم تهريب كمية من الأقراص المخدرة بلغت نحو 500 ألف قرص مخدر إلى خارج البلاد عن طريق إخفائها داخل إسطوانات خشبية).

 

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة والعمل على ملاحقة، وضبط مرتكبيها والقائمين عليها حيث أكدت معلومات وتحريات مباحث مركز شرطة نبروه بالدقهلية قيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار فى الأقراص المخدرة، واعتزامهم تهريب كمية كبيرة منها إلى خارج البلاد عن طريق إخفائها داخل إسطوانات خشبية صغيرة الحجم مجوفة من الداخل تستخدم فى تصنيع خلايا النحل، يقومون بإعدادها بورشة نجارة "ملك الأول" بدائرة المركز.

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم ( 500 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة )، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، واعتزامهم تهريبها لإحدى الدول العربية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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