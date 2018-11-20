إحالة مسئولين بمستشفى خاص بدسوق إلى النيابة العامة لتسببهم فى وفاة سيدة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أحال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، المسئولين عن مستشفى خاص بدسوق الى النيابة العامة، وذلك بعد وفاة المواطنة هدى ابراهيم الشاعر، 32 سنة، نتيجة إعطائها جرعة تخدير زائدة "البنج" أثناء إجراء عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية، وذلك بحسب البيانات الأولية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه فور ورود معلومات تفيد بوجود حالة الوفاة بالمستشفى الخاص ووجود شبهة إهمال طبي، كلف وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة دسوق، بتشكيل لجنة فنية من المختصين من إدارة العلاج الحر، لمعاينة المستشفى على الطبيعة ومتابعة الإجراءات ومراجعة جاهزية المستشفى لاستقبال مثل تلك الحالات والتحقيق في الواقعة وملابسات حالة الوفاة، وطبيعة الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها قبل إجراء العملية الجراحية وعمل تقرير كامل عن الحالة والمستشفى ومدى استيفاء الشروط والالتزامات الطبية.

وأكد محافظ كفر الشيخ على غلق وتشميع غرفة العمليات بالمستشفى الخاص بالشمع الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية، لحين الانتهاء من التحقيقات التي تتم بمعرفة النيابة العامة واللجنة الفنية المشكلة من مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، بالإضافة الى تحويل الأطباء المسئولين عن حالة الوفاة إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة للأطباء، مع استمرار عمل باقى أقسام المستشفى لكونها مستشفى مرخص من وزارة الصحة.