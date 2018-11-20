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إحالة أمين شرطة للمحاكمة فى واقعة احتراق مخزن إحراز قسم الخليفة

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:34 م
إحالة أمين شرطة للمحاكمة فى واقعة احتراق مخزن إحراز قسم الخليفة حريق -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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أحالت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، برئاسة المستشار شادى المهدى، وإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أمين شرطة للمحاكمة الجنائية فى واقعة نشوب حريق، بغرفة الأحراز بقسم الخليفة .

 

وقررت النيابة العامة فى وقت سابق انتداب المعمل الجنائى، للكشف عن أسباب الحريق الذى شب بمخزن إحراز قسم الخليفة، وأسفر عن إحتراق جزء كبير من محتوياته، وأعداد تقرير عن بداية الحريق ونهاية والعوامل التى ساعدت على الاشتعال.

 

وأمرت النيابة العامه  بحبس " هانى .أ "، أمين شرطة بقسم الخليفة بصفته المسئول عن حراسة مخزن الأحراز المحترق، والذى أكد أمام النيابة أنه فوجئ باشتعال النيران بمخزن الأحراز ورجح أن يكون السبب ماس كهربائي وأنكر تورطه فى الواقعة.

 

وواجهته النيابة بالاتهامات المسندة إليه بالمسئولية عن نشوب الحريق، وأشارت التحقيقات الأولية إلى احتمال وجود شبهة جنائية وراء الحريق.


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