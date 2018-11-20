أول صور لحادث إنقلاب أتوبيس رحلات وإصابة 31 شخصا بطريق المحاميد بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

ينشر "اليوم السابع" أول صور لحادث إنقلاب أتوبيس رحلات بطريق المحاميد بمدينة إسنا، والذى أصيب فيه 31 شخصا ما بين كسور وجروح وكدمات وكان متجه إلى القاهرة، وتم نقل المصابين للمستشفيات وخرج عدد منهم بعد تلقى الفحوصات الطبية.

وقال حجازى النحاس نائب رئيس مدينة إسنا جنوبى الأقصر، أن المصابين بالحادث غالبينتهم حالتهم بسيطة مابين كدمات وجروح طفيفة، وبالفعل منذ دقائق خرج كافة المصابين الذين نقلوا لمستشفى أرمنت المركزى وعددهم حوالى 16 مصاب بصورة طبيعية تماماً، وجارى تسيير رحلتهم للقاهرة بتوفير سيارة لنقلهم من المدينة إلى العاصمة.

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