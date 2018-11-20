أمريكا تستعد لإضافة فنزويلا لقائمة الدول الراعية للإرهاب

واشنطن (رويترز)

قال مصدر مطلع على المشاورات أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة تستعد لإضافة فنزويلا إلى قائمتها للدول الراعية للإرهاب لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا بعد.

وإضافة فنزويلا للقائمة قد يقلص المساعدات الأمريكية ويفرض قيودا ماليا على بلد يعاني بالفعل من التضخم ونقص الأغذية والدواء.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عدة جولات من العقوبات على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بقيادة الاشتراكيين منذ 2017 متهمة إياها بتقويض الديمقراطية.

وقال المصدر إنه لم يتحدد إطار زمنى لاتخاذ قرار بشأن إضافة فنزويلا إلى القائمة.

والدول الأربع على القائمة في الوقت الراهن هي كوريا الشمالية وإيران والسودان وسوريا ثبت أنها "قدمت الدعم بشكل متكرر لأعمال الإرهاب الدولى".