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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-11-2018 فى مصر

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:42 م
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-11-2018 فى مصر ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-11-2018 بقيمة جنيه واحد ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 611 جنيها.


وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالى:

 
عيار 18: 523 جنيها
عيار 21: 611 جنيها
عيار 24: 698 جنيها
الجنيه الذهب: 4888 جنيها
السعر العالمي: 1223 دولارا
 
 
 

أسعار الذهب فى مصر خدمة مقدمة من اليوم السابع بشكل يومى، مصحوبة بأخر تطورات سوق الصاغة سواء محليا أو عالميا.

 

وسعر الذهب فى مصر قد يشهد بعض التفاوت البسيط ليختلف من محافظة إلى أخرى أو من تاجر إلى آخر فى حدود جنيه أو جنيهين، لكن مصنعية جرام الذهب تختلف بصورة كبيرة من صائغ إلى آخر حسب الشكل.


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