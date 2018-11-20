أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-11-2018 فى مصر

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-11-2018 بقيمة جنيه واحد ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 611 جنيها.





وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالى:

عيار 18: 523 جنيها

عيار 21: 611 جنيها

عيار 24: 698 جنيها

الجنيه الذهب: 4888 جنيها

السعر العالمي: 1223 دولارا

أسعار الذهب فى مصر خدمة مقدمة من اليوم السابع بشكل يومى، مصحوبة بأخر تطورات سوق الصاغة سواء محليا أو عالميا.

وسعر الذهب فى مصر قد يشهد بعض التفاوت البسيط ليختلف من محافظة إلى أخرى أو من تاجر إلى آخر فى حدود جنيه أو جنيهين، لكن مصنعية جرام الذهب تختلف بصورة كبيرة من صائغ إلى آخر حسب الشكل.