أدخنة حرائق كاليفورنيا تسافر نحو 3 آلاف ميل لتعكر صفو سماء نيويورك

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أظهرت خرائط للإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوى، أن أدخنة حرائق الغابات المشتعلة فى ولاية كاليفورنيا، عكرت صفو سماء مدينة نيويورك على الطرف الآخر من الولايات المتحدة.

وأشارت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الأدخنة سافرت مسافة 3 آلاف ميل عبر الولايات المتحدة لتكوّن ضبابا خفيفا ظهر للعيان فى بعض مناطق نيويورك وبلغ مدينة فيلادلفيا.

وذكرت الصحيفة نقلا عن عالم الأرصاد الجوية جارى زاتكوسكي: أن صورة الخريطة الصادرة عن إدارة المحيطات والغلاف الجوى أظهرت مسار الأدخنة من الساحل الغربى إلى الشرقي.

وقالت الصحيفة إنه من غير المتوقع أن تتسبب الأدخنة فى أزمات صحية لسكان المناطق الشرقية فى الولايات المتحدة.

ودمرت حرائق الغابات فى شمال وجنوب كاليفورنيا أكثر من 10 آلاف منزل، وتم الإبلاغ عن مقتل 79 شخصا على الأقل، بينما مازال أكثر من 1000 آخرين مفقودين لتصبح هذه الحرائق هى الأكثر فتكًا فى أكثر من 100 عام فى تاريخ الولاية.

