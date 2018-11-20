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أحياء القاهرة تواصل نشاطها لإعادة الانضباط للعاصمة بالتعاون مع شرطة المرافق

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 11:59 ص
أحياء القاهرة تواصل نشاطها لإعادة الانضباط للعاصمة بالتعاون مع شرطة المرافق حملات إشغالات بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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تواصل أحياء القاهرة بالمناطق الأربعة نشاطها المكثف لإعادة الانضباط إلى كافة الشوارع والميادين بالتعاون مع شرطة المرافق تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للقضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية وإزالة الإشغالات من الطرق العامة وتطهير الأرصفة للمارة حفاظاً على أرواحهم، ومتابعة المخالفات البنائية وإزالتها فى المهد قبل استفحالها واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين لعدم تكرارها .
 
 وشملت حملات المنطقة الشرقية أحياء السلام أول والمطرية والمرج والنزهة حيث تم تنفيذ 100إزالة إدارية وتحرير 20 محضر إشغال طريق و5 محاضر إدارة بدون ترخيص ، و9 محاضر بائع متجول ، كما تم رفع كافة الاشغالا وإخلاء الأرصفة وتحرير محاضر للمخالفين ومراجعة تراخيص المحلات والأنشطة المختلفة وإغلاق الغير ملتزم باشتراطات الترخيص ، مع التنبيه على عدم تكرار تلك المخالفات أو تخطى المساحات المخصصة والمسموح بها .
 
كما تم القيام بعدة حملات بالمنطقة الغربية شملت أحياء الأزبكية وغرب وعابدين أسفرت عن رفع كافة الاشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وتنفيذ 85 إزالة إدارية وتحرير 15 محضر إشغال طريق ، و15 محضر بائع متجول ، و3 محاضر تلوث بيئة ، كما تم إعادة غلق 5 محلات بشارع الجمهورية لإدارتهم بدون ترخيص وتحرير محاضر للمخالفين .
 
وفي المنطقة الشمالية تم تنفيذ 90 إزالة إدارية بأحياء الزاوية الحمراء وبولاق والوايلي وتحرير 25 محضر إشغال طريق و9 محاضر بائع متجول و11 محضر إدارة بدون ترخيص ، كما تم تنفيذ قرارات الازالة الصادرة لعقار مخالف مكون من أربعة أدوار فوق الأرضي بمسطح 160 م2 بشارع بور سعيد بحي حدائق القبة .
 
كما شهدت المنطقة الجنوبية عدة حملات بأحياء دار السلام والسيدة زينب والمعصرة تم خلالها رفع 40 عربة لبيع الفاكهة والخضروات والفول والفاترينات الاستنالس ، وتنفيذ 65 إزالة إدارية ، وتحرير 20 محضر إشغال طريق ، و10 محاضر إدارة بدون ترخيص .
 

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