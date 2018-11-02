903 طلاب يتقدمون للانتخابات الاتحادات بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الطلابية بجامعة قناة السويس برئاسة الدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس و الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن تقدم 903 طالب وطالبة من كليات الجامعة للترشيح للانتخابات الاتحادات الطلابية.

وجاءت أعداد المتقدمين كالتالى، فى كلية السياحة والفنادق 51 طالب وطالبة، وكلية التمريض 31طالب وطالبة، وكلية التجارة 100، وكلية الطب 64 وكلية التربية 77 وكلية الهندسة41 وكلية طب الأسنان 54 وكلية الآداب والعلوم الإنسانية 114 وكلية الطب البيطري 70 وكلية العلوم 28 وكلية الصيدلة 45 وكلية الحاسبات والمعلومات 32 وكلية الزراعة 78 وكلية التربية الرياضية 57 وكلية الألسن 47 والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية 14 ليكون عدد و مجموع المتقدمين للإنتخابات 903 فى اليوم الأول لفتح باب الترشح.

كان باب الترشيح قد تم فتحه أمس الخميس وأقبل العشرات من طلاب جامعة قناة السويس بالكليات المختلفة على إدارات رعاية الشباب بكلياتهم لسحب استمارات التقديم للانتخابات الطلابية التى انطلقت فعالياتها أمي الخميس بجميع الكليات، وذلك تحت رعاية الدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس و إشراف عام الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبتواجد وحضور جميع العاملين بإدارات رعاية الشباب بالكليات وبوجود عضو من الإدارة العامة لرعاية الشباب داخل لجان كل كلية تحت إشراف طارق عجيبه مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وشهدت بعض الكليات إقبالا كبير من جانب الطلاب مثل كليات التجارة، التربية الرياضية، الآداب والعلوم الانسانية

وأكد الدكتور عاطف أبو النور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الإقبال ملحوظ على الانتخابات الطلابية اليوم و أنه بقرار من المجلس الأعلى للجامعات حظر الدعاية السياسية والحزبية بالانتخابات الطلابية و أن الجامعة اتخذت كل استعداداتها لبدء ماراثون الانتخابات الطلابية، كما حظر الترشح للمنتمين للتنظيمات الإرهابية.

وشدد رئيس الجامعة أن الدعاية شخصية ولا وجود للشعارات السياسية والحزبية مع الإلتزام باللائحة الطلابية.