7 مسارات دعوية ضمن خطة "الأوقاف" لتجديد الخطاب الدينى.. تعرف عليها

تطور وزارة الأوقاف، أدواتها ضمن رسالتها الدعوية لتجديد الخطاب الدينى، من خلال 7 مسارات تدريبية يمكن رصدها فى النقاط التالية .
1 - إنشاء معاهد إعداد محفظى ومحفظات القرآن الكريم.
2 - المدارس العلمية لشرح أصول الدين بشكل علمى بالمساجد.
3 - رفع كفاءة مقارئ القران الكريم للدعاة.
4 - إنشاء مدارس القران الكريم بالمساجد لتحفيظ الأطفال كتاب الله بشكل علمى آمن.
5 - تدريب الدعاة والواعظات فى أكاديميات الوزارة لتعريفهم علوم الأصول وفنيات الدعوة.
6 - توفير منح دراسات الماجستير والدكتوراة للدعاة والواعظات.
7 - ربط الترقية بالنجاح العلمى وشغل المناصب باختبارات تقييم.
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