7 مسارات دعوية ضمن خطة "الأوقاف" لتجديد الخطاب الدينى.. تعرف عليها

تطور وزارة الأوقاف، أدواتها ضمن رسالتها الدعوية لتجديد الخطاب الدينى، من خلال 7 مسارات تدريبية يمكن رصدها فى النقاط التالية .

1 - إنشاء معاهد إعداد محفظى ومحفظات القرآن الكريم.



2 - المدارس العلمية لشرح أصول الدين بشكل علمى بالمساجد.



3 - رفع كفاءة مقارئ القران الكريم للدعاة.



4 - إنشاء مدارس القران الكريم بالمساجد لتحفيظ الأطفال كتاب الله بشكل علمى آمن.



5 - تدريب الدعاة والواعظات فى أكاديميات الوزارة لتعريفهم علوم الأصول وفنيات الدعوة.



6 - توفير منح دراسات الماجستير والدكتوراة للدعاة والواعظات.



7 - ربط الترقية بالنجاح العلمى وشغل المناصب باختبارات تقييم.





