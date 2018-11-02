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7 مسارات دعوية ضمن خطة "الأوقاف" لتجديد الخطاب الدينى.. تعرف عليها

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 06:52 م
7 مسارات دعوية ضمن خطة "الأوقاف" لتجديد الخطاب الدينى.. تعرف عليها وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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 تطور وزارة الأوقاف، أدواتها ضمن رسالتها الدعوية لتجديد الخطاب الدينى، من خلال 7 مسارات تدريبية يمكن رصدها فى النقاط التالية . 

 

 

1 - إنشاء معاهد إعداد محفظى ومحفظات القرآن الكريم.


2 - المدارس العلمية لشرح أصول الدين بشكل علمى بالمساجد.


3 - رفع كفاءة مقارئ القران الكريم للدعاة.


4 - إنشاء مدارس القران الكريم بالمساجد لتحفيظ الأطفال كتاب الله بشكل علمى آمن.


5 - تدريب الدعاة والواعظات فى أكاديميات  الوزارة لتعريفهم علوم الأصول وفنيات الدعوة.


6 - توفير منح دراسات الماجستير والدكتوراة للدعاة والواعظات.


7 - ربط الترقية بالنجاح العلمى وشغل المناصب باختبارات تقييم.


 

 


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وزارة الاوقاف

تجديد الخطاب الدينى

خطة دعوية




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