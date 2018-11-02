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وصول قطار جماهير الأهلى للاسكندرية لحضور مباراة الترجى

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 03:30 م
وصول قطار جماهير الأهلى للاسكندرية لحضور مباراة الترجى وصول جماهير الأهلى للاسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
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 وصل منذ قليل قطار القاهرة المخصص لجماهير الأهلى لمدينة الإسكندرية ، على أن يتم نقل الجماهير من خلال أتوبيسات النقل العام لاستاد برج العرب ، لحضور مباراة الترجى
 
وكانت هيئة السكة الحديد ، خصصت قطارين لنقل الركاب من محطة رمسيس بالقاهرة وحتى الإسكندرية لنقل الجماهير تسهيلا عليهم ثم عودتهم مرة أخرى عقب انتهاء المباراة، على أن يتحرك من محطة القاهرة الساعة 9:40 صباحًا ويقف بمحطات (بنها / طنطا / دمنهور/ محرم بك / محطة 25 يناير)، وقطار العودة يتحرك من الإسكندرية الساعة 11:30 مساءً بعد انتهاء المباراة، ووحدت هيئة السكة الحديد سعر التذكرة لتبلغ 30 جنيهًا شاملة رحلتى الذهاب والعودة من القاهرة إلى الإسكندرية ثم من الإسكندرية إلى القاهرة.
 
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