video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 02 نوفمبر 2018 05:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة الصحة تخصص عيادة للمسح عن فيروس سى فى منتدى شباب العالم.. فيديو

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 02:14 م
وزارة الصحة تخصص عيادة للمسح عن فيروس سى فى منتدى شباب العالم.. فيديو هالة زايد وزيرة الصحة
كتب إبراهيم حسان
إضافة تعليق

أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إتمام كل الاستعدادات والتحضيرات الطبية لمنتدى شباب العالم، الذى ستنطلق فعالياته بمدينة شرم الشيخ غدا السبت، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقالت الوزيرة فى لقاء عبر قناة إكسترا نيوز إن الوزارة قامت بجانب الحجر الصحى بمطار شرم الشيخ ومنافذ جنوب سيناء، بالشق الوقائى والذى يشمل رش الحدائق لقتل الآفات، كما تعتزم التفتيش على المطاعم والمحلات التى تقدم الطعام لضيوف المدينة، إضافة إلى توفير الأمصال واللقاحات والأدوية الخاصة بكل الأمراض.

وأكدت الوزيرة رفع درجة الاستعداد القصوى بكل مستشفيات جنوب سيناء، مشيرة إلى استعداد الوزارة بعيادتين داخل منتدى شباب العالم وتجهيزهم بالأطباء والمعدات اللازمة، كما تم تجهيز سيارات إسعاف بداخلهما غرف عناية مركزة.

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان تجهيز عيادة خاصة بالمسح الطبى الشامل لفيروس سى والأمراض غير السارية بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وعن نتائج حملة الكشف عن فيروس سى، أشارت الوزيرة إلى أن أعداد الذين خضعوا للمسح الطبى عن الفيروس تخطت 6.5 مليون شخص، وذلك خلال شهر ونصف من 9 محافظات بالجمهورية، أما عن المصابين بالسمنة فى المحافظات الحضرية فنسبتهم كبيرة جدا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ريم مصطفى تسافر شرم الشيخ للمشاركة فى منتدى شباب العالم

السيسي يفتتح اليوم مسرح شباب العالم ضمن فعاليات منتدى شرم الشيخ

صور.. وزيرة الصحة تتفقد مستشفى شرم الشيخ الدولى

هالة زايد

فيروس سى

منتدى شباب العالم

شرم الشيخ




لا تفوتك
مشروع قانون جديد لإنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات.. تعرف على أهدافه

مشروع قانون جديد لإنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات.. تعرف على أهدافه

صور.. وزير الداخلية يتفقد الإجراءات الأمنية بشرم الشيخ قبل اطلاق منتدى شباب العالم

صور.. وزير الداخلية يتفقد الإجراءات الأمنية بشرم الشيخ قبل اطلاق منتدى شباب العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

قبل مباراة الأهلى والترجى ..4 لاعبين مهددين بالغياب عن إياب نهائى أفريقيا برادس

قبل مباراة الأهلى والترجى ..4 لاعبين مهددين بالغياب عن إياب نهائى أفريقيا برادس

بيع 25 ألف كراسة شروط حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى خلال يومين

بيع 25 ألف كراسة شروط حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى خلال يومين

التعليم: "50% باللغة الأجنبية" شرط استكمال دراسة الطالب بالمدارس الرسمية

التعليم: "50% باللغة الأجنبية" شرط استكمال دراسة الطالب بالمدارس الرسمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة