وزارة الصحة تخصص عيادة للمسح عن فيروس سى فى منتدى شباب العالم.. فيديو

كتب إبراهيم حسان

أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إتمام كل الاستعدادات والتحضيرات الطبية لمنتدى شباب العالم، الذى ستنطلق فعالياته بمدينة شرم الشيخ غدا السبت، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقالت الوزيرة فى لقاء عبر قناة إكسترا نيوز إن الوزارة قامت بجانب الحجر الصحى بمطار شرم الشيخ ومنافذ جنوب سيناء، بالشق الوقائى والذى يشمل رش الحدائق لقتل الآفات، كما تعتزم التفتيش على المطاعم والمحلات التى تقدم الطعام لضيوف المدينة، إضافة إلى توفير الأمصال واللقاحات والأدوية الخاصة بكل الأمراض.

وأكدت الوزيرة رفع درجة الاستعداد القصوى بكل مستشفيات جنوب سيناء، مشيرة إلى استعداد الوزارة بعيادتين داخل منتدى شباب العالم وتجهيزهم بالأطباء والمعدات اللازمة، كما تم تجهيز سيارات إسعاف بداخلهما غرف عناية مركزة.

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان تجهيز عيادة خاصة بالمسح الطبى الشامل لفيروس سى والأمراض غير السارية بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وعن نتائج حملة الكشف عن فيروس سى، أشارت الوزيرة إلى أن أعداد الذين خضعوا للمسح الطبى عن الفيروس تخطت 6.5 مليون شخص، وذلك خلال شهر ونصف من 9 محافظات بالجمهورية، أما عن المصابين بالسمنة فى المحافظات الحضرية فنسبتهم كبيرة جدا.