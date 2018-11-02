video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 02 نوفمبر 2018 05:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

هاشتاج القدس يتصدر بالإمارات ردا على قرار البرازيل بنقل سفارتها من تل أبيب

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 10:59 ص
هاشتاج القدس يتصدر بالإمارات ردا على قرار البرازيل بنقل سفارتها من تل أبيب القدس
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

موجة من الغضب العارمة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعى وخاصة موقع "تويتر"، بعد ما أعربت البرازيل عن نيتها نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب للقدس كاعتراف بأن القدس عاصمة لإسرائيل.

 

القدس
القدس

 

وتصدر هاشتاج "القدس" ترند دولة الإمارات العربية للتعبير عن حالة الرفض والاستنكار من قبل الشعوب العربية إزاء الموقف البرازيلى تجاه القضية الفلسطينية المنحاز لإسرائيل.

 

القدس
القدس

 

وتفاعل النشطاء عبر الهاشتاج بنشر تعليقات مؤيدة للمدينة العربية والتى احتلتها إسرائيل فى 5 يونيو من عام 1967، فيما لجأ آخرون إلى نشر صور للمدينة عندما كانت تحت الحكم العثمانى والانتداب البريطانى بما يثبت أن اليهود كانوا أقلية .

 

مسجد قبة الصخرة
مسجد قبة الصخرة

 

نية البرازيل نقل السفارة
نية البرازيل نقل السفارة

 

وكان الرئيس البرازيلى المنتخب يائير بولسونارو، قد أكد، أمس الخميس، جديته فى نقل السفارة البرازيلية إلى مدينة القدس، موضحا أن تعاطفه وتأييده لإسرائيل ووعوده بما يخص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة ليست حيلا انتخابية.

وأكد الرئيس البرازيلى فى مقابلة مع صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أنه ينوى زيارة إسرائيل مجددا بعد انتخابه رئيسا للبرازيل، مشيرا إلى أنه سيعمل على تعزيز التقارب والتعاون مع إسرائيل بعد تنصيبه فى عام 2019.

وفيما يخص السفارة الفلسطينية في البرازيل قال: "فيما يخص السفارة الفلسطينية بالبرازيل، لقد بنيت قريبة جدا من قصر الرئيس، لا يمكن لأى سفارة أن تكون قريبة إلى هذا الحد من قصر الرئيس البرازيلى، لذلك ننوى نقلها من مكانها ولا يوجد طريق أخرى برأيى.. بالإضافة لذلك، فلسطين قبل كل شيء يجب أن تكون دولة حتى يكون لها حق بوجود سفارة لها"، مؤكدًا أن بلاده ستصوت دوما لإسرائيل فى المحافل الدولية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نتنياهو: قرار رئيس البرازيل نقل السفارة للقدس "تاريخى"

الرئيس البرازيلى الجديد لصحيفة إسرائيلية: سننقل سفارتنا إلى مدينة القدس

اليوم السابع بلس

القدس

تويتر

البرازيل

الرئيس البرازيلى

السفارة البرازيلية باسرائيل

تل ابيب

السفارة الفلسطينية بالبرازيل

اخبار عربية




لا تفوتك
مشروع قانون جديد لإنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات.. تعرف على أهدافه

مشروع قانون جديد لإنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات.. تعرف على أهدافه

صور.. وزير الداخلية يتفقد الإجراءات الأمنية بشرم الشيخ قبل اطلاق منتدى شباب العالم

صور.. وزير الداخلية يتفقد الإجراءات الأمنية بشرم الشيخ قبل اطلاق منتدى شباب العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

قبل مباراة الأهلى والترجى ..4 لاعبين مهددين بالغياب عن إياب نهائى أفريقيا برادس

قبل مباراة الأهلى والترجى ..4 لاعبين مهددين بالغياب عن إياب نهائى أفريقيا برادس

بيع 25 ألف كراسة شروط حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى خلال يومين

بيع 25 ألف كراسة شروط حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى خلال يومين

التعليم: "50% باللغة الأجنبية" شرط استكمال دراسة الطالب بالمدارس الرسمية

التعليم: "50% باللغة الأجنبية" شرط استكمال دراسة الطالب بالمدارس الرسمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة