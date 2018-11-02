هاشتاج القدس يتصدر بالإمارات ردا على قرار البرازيل بنقل سفارتها من تل أبيب

كتب- هاشم الفخرانى

موجة من الغضب العارمة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعى وخاصة موقع "تويتر"، بعد ما أعربت البرازيل عن نيتها نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب للقدس كاعتراف بأن القدس عاصمة لإسرائيل.



القدس

وتصدر هاشتاج "القدس" ترند دولة الإمارات العربية للتعبير عن حالة الرفض والاستنكار من قبل الشعوب العربية إزاء الموقف البرازيلى تجاه القضية الفلسطينية المنحاز لإسرائيل.



القدس

وتفاعل النشطاء عبر الهاشتاج بنشر تعليقات مؤيدة للمدينة العربية والتى احتلتها إسرائيل فى 5 يونيو من عام 1967، فيما لجأ آخرون إلى نشر صور للمدينة عندما كانت تحت الحكم العثمانى والانتداب البريطانى بما يثبت أن اليهود كانوا أقلية .



مسجد قبة الصخرة



نية البرازيل نقل السفارة

وكان الرئيس البرازيلى المنتخب يائير بولسونارو، قد أكد، أمس الخميس، جديته فى نقل السفارة البرازيلية إلى مدينة القدس، موضحا أن تعاطفه وتأييده لإسرائيل ووعوده بما يخص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة ليست حيلا انتخابية.

وأكد الرئيس البرازيلى فى مقابلة مع صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أنه ينوى زيارة إسرائيل مجددا بعد انتخابه رئيسا للبرازيل، مشيرا إلى أنه سيعمل على تعزيز التقارب والتعاون مع إسرائيل بعد تنصيبه فى عام 2019.

وفيما يخص السفارة الفلسطينية في البرازيل قال: "فيما يخص السفارة الفلسطينية بالبرازيل، لقد بنيت قريبة جدا من قصر الرئيس، لا يمكن لأى سفارة أن تكون قريبة إلى هذا الحد من قصر الرئيس البرازيلى، لذلك ننوى نقلها من مكانها ولا يوجد طريق أخرى برأيى.. بالإضافة لذلك، فلسطين قبل كل شيء يجب أن تكون دولة حتى يكون لها حق بوجود سفارة لها"، مؤكدًا أن بلاده ستصوت دوما لإسرائيل فى المحافل الدولية.