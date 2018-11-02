نيويورك تايمز: توفير ربع مليون وظيفة فى أكتوبر واستمرار تراجع البطالة فى أمريكا

أعلنت وزارة العمل الأمريكية ، عن أرقام التوظيف والعمال فى الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر، وكشفت الأرقام عن توفير 250 ألف وظيفة خلال الشهر الماضى، وكان محللو وول ستريت يتوقعون توفير 195 ألف وظيفة ، وظل معدل البطالة عند أدنى مستوى له منذ عام 1969، عند 3.7%، وهوة نفس الرقم الذى كان عليه الشهر الماضى ، أما عدد الأشخاص الذين يعملون أو يبحثون عن عمل فقد ارتفع بمقدار 711 ألف، مما رفع معدل المشاركة فى العمل ليصل إلى 62.7% فى الشهر الماضى.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن هذه الأرقام تمثل أخر ما سيقرأه الأمريكيون عن الاقتصاد ، قبل توجههم لصناديق الاقتراع فى الانتخابات النصفية يوم الثلاثاء المقبل، وتقدم تذكيرا بالقوة المستمرة لسوق العمل ، مشيرة الى أن الإقتصاد لم يلعب دورا مبالغ فيه فى الإنتخابات النصفية، وفى هذا الموسم السياسى، فإن مسألة السيطرة على الحدود والرعاية الصحية وترشيح بريت كافانو للمحكمة العليا سيطرت طوال الوقت، لكن تظل الوظائف والاقتصاد من القضايا الأكثر أهمية التى تم رصدها فى استطلاع أجرته الصحيفة فى مطلع الشهر الماضى.