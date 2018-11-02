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نائب إيرانى: إعادة فرض العقوبات الأمريكية سيوحد الإيرانيين

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 08:32 م
نائب إيرانى: إعادة فرض العقوبات الأمريكية سيوحد الإيرانيين الرئيس الإيرانى حسن روحانى ونظيره الأمريكى دونالد ترامب
دبى (رويترز)
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نقل موقع جماران الإخبارى الإلكترونى عن نائب إيرانى قوله اليوم الجمعة، إن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران سيزيد توحيد الأمة الإيرانية فى مواجهة التهديد الأجنبى.

ونقل الموقع عن محمود صادقى قوله "الإيرانيون يصبحون أكثر اتحادا كلما واجهت إيران تهديدات أجنبية، ستواجه الفصائل السياسية والإيرانيون من طبقات المجتمع المختلفة أساليب تنمر (الرئيس الأمريكى دونالد) ترامب.

وسوف تعيد واشنطن يوم الاثنين فرض العقوبات الأمريكية التى رفعت بموجب الاتفاق النووى المبرم فى 2015 بين إيران و6 قوى عالمية.

 


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