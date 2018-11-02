ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط عبده عبد الباري

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة بينما غادر سفينتا حاويات و 3 سفن بضائع عامة و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة ، بالإضافة إلى 18 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه وصول رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 171561 بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 46296 طنا كما غادر الميناء قطارين لنقل الغلال والحبوب بحمولة إجمالية 2664 طن قمح ، في حين غادر عدد 70 سيارة نقل محملة بـ 3575 طن قمح .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 5097 طن فوسفات و 3150 طن رمل و 19000 طن ملح.