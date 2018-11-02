ميركل تزور بولندا وسط مطالبات بدفع برلين تعويضات عن أضرار الحرب العالمية الثانية

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بدأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيارة إلى العاصمة البولندية وارسو، وسط مطالبات من مسئولين بولنديين بأن تدفع برلين مليارات الدولارات إلى بولندا تعويضا عن الأضرار التى ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.

وذكرت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية أن رئيس الوزراء البولندى ماتيوش مورافيسكي، رحب بميركل اليوم الجمعة خلال احتفال قبيل عقد مباحثات بين الحكومتين.

ويقول مسئولون بولنديون إن ألمانيا تدين لبولندا بنحو 850 مليار دولار أمريكى تعويضا عن الأضرار التى حدثت خلال الحرب العالمية الثانية، فيما ترى ألمانيا أن المزاعم البولندية لا تستند لأى أساس قانوني.

ومن القضايا الأخرى الهامة التى تعد مصدرا لتوتر العلاقات بين البلدين، معارضة بولندا لمشروع خط أنابيب (نورد ستريم 2) لنقل الغاز الطبيعى بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق، حيث ترى وارسو أنه يمنح روسيا سيطرة زائدة فى أوروبا؛ ما يؤثر سلبا على بولندا وأوكرانيا على وجه الخصوص.