مقتل قيادى بحركة طالبان رميا بالرصاص فى باكستان

(رويترز)

قال مصدران إن الملا سامى الحق الذى يعرف بأنه "الأب لحركة طالبان" بسبب تعليمه بعض أبرز قادة الحركة الإسلامية الأفغانية قتل رميا بالرصاص اليوم الجمعة فى مدينة باكستانية.

وقال نائبه يوسف شاه وأحد أقاربه إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الملا سامى الحق الذى يدير مدرسة إسلامية فى شمال غرب باكستان.

وأضافا أنه كان يزور العاصمة إسلام أباد هذا الأسبوع لكن لم تتضح تفاصيل أخرى عن عملية إطلاق النار التى قتل فيها. وقالت بعض وسائل الإعلام المحلية إن سامى الحق كان فى مدينة روالبندى المجاورة عندما قتل.