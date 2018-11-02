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مظاهرة فى البصرة تطالب الحكومة العراقية بتحسين مستوى المعيشة

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 05:18 م
مظاهرة فى البصرة تطالب الحكومة العراقية بتحسين مستوى المعيشة مظاهرة البصرة
(أ ش أ)
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تظاهر العشرات، اليوم الجمعة، وسط محافظة البصرة العراقية، لمطالبة الحكومة بالوفاء بتعهداتها المتكررة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين وتنفيذ الإصلاحات.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية أن العشرات تظاهروا سلمياً فى ساحة عبد الكريم قاسم الواقعة بالقرب من ديوان المحافظة السابق، فى وسط البصرة، وسط إجراءات أمنية مشددة ، مبينة أن المتظاهرين طالبوا الحكومة بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين ومعالجة أزمة ملوحة وتلوث المياه، كما طالبوا بتسمية وزراء من البصرة فى الحكومة وعدم تهميش المحافظة.

وشهدت محافظة البصرة، قبل أشهر، تظاهرات واعتصامات سلمية للمطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص العمل، ثم أعقبتها موجة احتجاجات عنيفة تخللها إحراق مقار ومكاتب أحزاب وحركات سياسية والقنصلية الإيرانية العامة، فضلاً عن إحراق مؤسسات حكومية من أبرزها ديوان المحافظة، وعلى خلفية تلك الأحداث ألقت القوات الأمنية القبض على عدد من المتهمين، وفى غضون الأيام القليلة الماضية دعا ناشطون الى تجدد التظاهرات مع تأكيدهم على ضرورة خلوها من الشغب والتخريب.

 


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