مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 فى حوادث متفرقة بمراكز البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

لقى نقيب شرطة وخفير نظامى، وشخصين آخرين مصرعهم وأصيب 10 أشخاص أخرين فى حوادث متفرقة بمراكز كفر الدوار ودمنهور وإيتاى البارود وادكو بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة ادكو، بانقلاب سيارة بطريق إدكو المعدية.

بالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة بطريق "إدكو - المعدية" بدائرة المركز، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة شخصين آخرين وتم نقلهم لمستشفي ادكو العام وجارٍ تحرير المحضر اللأزم .

كما تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي بدائرة المركز، ونتج عن الحادث إصابه 4 أشخاص بجروح وكدمات وكسور وسحجات وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقى العلاج وجارٍ تحرير المحضر اللأزم .

كما تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار بانقلاب سيارة بالطريق الزراعى امام قرية البيضا بدائرة المركز، ونتج عن الحادث إصابه 4 أشخاص وتم نقل المصابين لمستشفي كفر الدوار العام لتلقى العلاج وجارٍ تحرير المحضر اللأزم .

ولقى خفير نظامى، يدعى ياسر ا ف 55 سنة مصرعه أثناء عبوره شريط السكة الحديد صدمه قطار المناشى أمام قرية كفر بولين التابعة لمركز كوم حماده وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام وجارٍ تحرير المحضر اللأزم.

كما استقبلت مستشفى حوش عيسى المركزى نقيب شرطة سمير ا ز، جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبن تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بقرية حفص التابعة لمجلس قرية نديبة بدمنهور، بين سمير زا نقيب شرطة و محمدا ح مزارع لخلافات الجيرة وتم ضبط المتهمين وجارٍ العرض على النيابة.