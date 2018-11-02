مصدر أمنى: استشهاد 7 وإصابة7 باستهداف اتوبيس قرب دير الأنبا صموئيل بالمنيا

محمود عبد الراضى

قال مصدر أمنى إن اتوبيسا يقل عددًا من الأقباط تعرض لهجوم بالقرب من دير الأنبا صموائيل فى المنيا، موضحًا أن قوات الأمن انتقلت إلى مكان الحادث لفحص ملابساته، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات وإسعافهم، حيث أسفرت عن استشهاد 7 وإصابة 7 آخرين.

وأضاف المصدر الأمنى بأن الطريق الرئيسى للدير مغلق طبقا للتعليمات الأمنية نظرا لخطورة موقعه فى الظهير الصحراوى وانقطاع شبكة الاتصالات فى محيطه، حيث استخدم الضحايا دروب فرعية للوصول إلى الدير وأنه يتم ملاحقة منفذى الهجوم وأكد أيضا على ضرورة التزام كافة وسائل الإعلام بالبيانات الرسمية فقط وعدم الإنسياق وراء ما يتم تداوله فى وسائل السوشيال ميديا.