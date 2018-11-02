video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 02 نوفمبر 2018 05:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مصدر أمنى: استشهاد 7 وإصابة7 باستهداف اتوبيس قرب دير الأنبا صموئيل بالمنيا

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 04:13 م
مصدر أمنى: استشهاد 7 وإصابة7 باستهداف اتوبيس قرب دير الأنبا صموئيل بالمنيا سيارات إسعاف
محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

قال مصدر أمنى إن اتوبيسا يقل عددًا من الأقباط تعرض لهجوم بالقرب من دير الأنبا صموائيل فى المنيا، موضحًا أن قوات الأمن انتقلت إلى مكان الحادث لفحص ملابساته، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات وإسعافهم، حيث أسفرت عن استشهاد 7 وإصابة 7 آخرين.

وأضاف المصدر الأمنى بأن الطريق الرئيسى للدير مغلق طبقا للتعليمات الأمنية نظرا لخطورة موقعه فى الظهير الصحراوى وانقطاع شبكة الاتصالات فى محيطه، حيث استخدم الضحايا دروب فرعية للوصول إلى الدير وأنه يتم ملاحقة منفذى الهجوم وأكد أيضا على ضرورة التزام كافة وسائل الإعلام بالبيانات الرسمية فقط وعدم الإنسياق وراء ما يتم تداوله فى وسائل السوشيال ميديا.

 


إضافة تعليق

المنيا

دير الأنبا صموائيل

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
مشروع قانون جديد لإنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات.. تعرف على أهدافه

مشروع قانون جديد لإنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات.. تعرف على أهدافه

صور.. وزير الداخلية يتفقد الإجراءات الأمنية بشرم الشيخ قبل اطلاق منتدى شباب العالم

صور.. وزير الداخلية يتفقد الإجراءات الأمنية بشرم الشيخ قبل اطلاق منتدى شباب العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

قبل مباراة الأهلى والترجى ..4 لاعبين مهددين بالغياب عن إياب نهائى أفريقيا برادس

قبل مباراة الأهلى والترجى ..4 لاعبين مهددين بالغياب عن إياب نهائى أفريقيا برادس

بيع 25 ألف كراسة شروط حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى خلال يومين

بيع 25 ألف كراسة شروط حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى خلال يومين

التعليم: "50% باللغة الأجنبية" شرط استكمال دراسة الطالب بالمدارس الرسمية

التعليم: "50% باللغة الأجنبية" شرط استكمال دراسة الطالب بالمدارس الرسمية

التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

الله يرحم الشهداء

ربنا يرحمهم و يهدى الجميع

عدد الردود 0

بواسطة:

سمير

أعداء مصر يضربون عدة عصافير بهذه الاغتيالات القذرة

تأجيج الحرب العنصرية . تشويه مؤتمر الشباب والتشويش على قفزات مصر الى الامام . الشعب واع ولن ينزلق لهذه المهاترات والشرطة والجيش سوف يتوصلون الى الفاعلين . تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر .

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد يعقوب

حسبي الله ونعم الوكيل

حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل من ينال من اى شخص مصرى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة