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مديرية أمن المنوفية تنظم معرضا لبيع حلوى المولد بأسعار مخفضة في شبين الكوم

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 04:11 م
مديرية أمن المنوفية تنظم معرضا لبيع حلوى المولد بأسعار مخفضة في شبين الكوم جانب من المعرض
المنوفية - محمد فتحى
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أقامت مديرية أمن المنوفية،معرض لبيع حلوى المولد بأسعار مخفضة للمواطنين بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.
 
كما أقامت مديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة وكبار التجار معرضا للخضروات والفاكهة بالأماكن الأكثر احتياجاً، بمدينة شبين الكوم وقد لاقى ذلك استحسان المواطنين. 
 
يأتى ذلك استمرراً للمشاركة المجتمعية الإيجابية لوزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق وخاصة في الأماكن الأكثر احتياجا فى ظل ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة من خلال مبادرة ( كلنا واحد ).
 
 
 
 
 

 


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