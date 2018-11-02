مديرية أمن المنوفية تنظم معرضا لبيع حلوى المولد بأسعار مخفضة في شبين الكوم

كما أقامت مديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة وكبار التجار معرضا للخضروات والفاكهة بالأماكن الأكثر احتياجاً، بمدينة شبين الكوم وقد لاقى ذلك استحسان المواطنين.

يأتى ذلك استمرراً للمشاركة المجتمعية الإيجابية لوزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق وخاصة في الأماكن الأكثر احتياجا فى ظل ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة من خلال مبادرة ( كلنا واحد ).