محافظ دمياط : إطلاق حملة الكشف عن تعاطى المخدرات وعلاج الإدمان

أعلنت الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط ، عن إنطلاق حملة الكشف عن تعاطى المخدرات وعلاج الإدمان ، اليوم الجمعة ، وذلك وفقا للبروتوكول المبرم مع صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ، والذى يهدف إلى تعزيز وتنفيذ الخطط الوقائية والعلاجية التى يتبناها الصندوق وفقا للرؤية المتكاملة لمواجهة مشكلة تعاطى المخدرات والإدمان بالمحافظة.

وقالت منال عوض ، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن دمياط ، لتنفيذ برنامج الحملة مشيرة إلى أنه سيتم توعية شباب المحافظة ، وتزويده بالوعى والمعرفة الحياتية التى تمكنهم من مناهضة المخدرات.