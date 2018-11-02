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محافظ دمياط : إطلاق حملة الكشف عن تعاطى المخدرات وعلاج الإدمان

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 11:16 م
محافظ دمياط : إطلاق حملة الكشف عن تعاطى المخدرات وعلاج الإدمان الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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أعلنت الدكتورة منال عوض ،  محافظ دمياط ،  عن إنطلاق حملة الكشف عن تعاطى المخدرات وعلاج الإدمان  ، اليوم الجمعة ،  وذلك وفقا للبروتوكول المبرم مع صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي  ، والذى يهدف إلى تعزيز وتنفيذ الخطط الوقائية والعلاجية التى يتبناها الصندوق وفقا للرؤية المتكاملة لمواجهة مشكلة تعاطى المخدرات والإدمان بالمحافظة.
 
وقالت منال عوض ،  أنه تم التنسيق مع مديرية أمن دمياط ،  لتنفيذ برنامج الحملة مشيرة إلى أنه سيتم توعية شباب المحافظة ،  وتزويده بالوعى والمعرفة الحياتية التى تمكنهم من مناهضة المخدرات.
 
 
 
 
 
 

 


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