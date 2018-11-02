محافظ الإسكندرية يتفقد حى الجمرك على هامش مبادرة "فى حب الإسكندرية"

الإسكندرية جاكلين منير

قام الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم بجولة تفقدية على هامش مبادرة " في حب الاسكندرية" بنطاق حي الجمرك لتفقد حملات إزالة الاشغالات و استحداث شنايش امطار جديدة و تطهير المطابق والشنايش ومتابعة أعمال نظافة وتجميل وتوعية بيئية بأهمية ترشيد مياه الشرب بالإضافة إلى الإضاءة وصيانة كهرباء ودهان أعمدة ورصف وطرق، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة، و الاستاذ حنفى محمد حنفى رئيس حي الجمرك.

وخلال الجولة تفقد المحافظ مخبز عساف بشارع الحجاري بنطاق حي الجمرك وقام بوزن الارغفة المقدمة للمواطنين واستفسر منهم عن جودة الارغفة ، وقد تبين من خلال الوزن انه غير مطابق للمواصفات و أمر بعمل محضر مخالفة وزن للمخبز ، كما كلف رئيس حي الجمرك بإزالة فورية للأكشاك المخالفة بالشارع، والاهتمام بدهان الأرصفة و انشاء شنايش جديدة مطابقة للمواصفات بالشارع.

وكلف قنصوة مدير مديرية الطرق برصف و ترميم شارع الحجاري بالكامل ، كما كلف رئيس حي الجمرك بمتابعة تنفيذ خطة العمل التي تم الاتفاق على تنفيذها الاسبوع الماضي بنطاق الحي والاستمرار فى النزول إلى الشوارع ،كما استمع المحافظ إلى طلبات المواطنين من أهالى الحي الذين طالبوه بزيادة عدد أماكن العبور على حرم الترام حتى يتثنى لكبار السن العبور وقد وعد المحافظ بزيادة عدد أماكن العبور على الترام بمنطقة رأس التين

كما قام محافظ الإسكندرية بجولة تفقدية على هامش مبادرة " في حب الاسكندرية" بمنطقة كوم الدكة بنطاق حي وسط لتفقد حملات إزالة الاشغالات و استحداث شنايش الامطار الجديدة و تطهير المطابق والشنايش ومتابعة أعمال نظافة وتجميل وتوعية بيئية بأهمية ترشيد مياه الشرب بالإضافة إلى الإضاءة وصيانة كهرباء ودهان أعمدة ورصف وطرق، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة، و الاستاذة بهية عبد الفتاح رئيس حي وسط، و المهندس سيد محمد مدير مديرية الطرق والنقل.

وخلال الجولة تفقد المحافظ منسوب الشنايش التي تم استحداثها بمنطقة كوم الدكة و الشوارع التي تم رصفها ،مشددا على مسئولى الكهرباء برفع كابلات الكهرباء ، كما استمع الى شكاوى المواطنين الذين اشادو بالمجهود المبذول لرصف ورفع كفاءة شوارع كوم الدكة التي ظلت لسنوات بلارصف، كما اكد قنصوة للأهالي بأن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية جاءوا لخدمتهم وتحقيق مطالبهم.

وقاد اللواء حمدي الحشاش سكرتير مساعد الاسكندرية يرافقه رئيس حي العجمى وجميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة، الحملة المكبرة بشارع مسجد ناجي ومتفرعاته بمنطقة الدخيلة البحرية، وشارع البوسنة القديمة ومتفرعاته وكذا شارع ٤٨١ مع شارع ٥٦٠ ، وشملت الحملة أعمال دهان ورفع كفاءة الأرصفة واعمال الاسفلت والرصف الطرق ورصف الحفر بالشوارع ، وأعمال الصرف الصحي وتطهير شنايش، وأعمال إضاءة وصيانة الكهرباء ودهان الأعمدة، وأعمال النظافة، والتجميل وتقليم الأشجار، وتجميل الحدائق، وإزالة اشغالات الطريق، ورفع مخلفات الردم والتجريف، وكذا نشر التوعية البيئية للمواطنين.

وخلال الحملة؛ اشاد السكرتير المساعد بالمشاركة الشبابية الكبيرة للشباب السكندري وشباب جامعة الإسكندرية والمجتمع المدني في أعمال الحملة ودورهم في نشر التوعية البيئية بين المواطنين بنطاق الحي. هذا واستمع الي شكاوي المواطنين ووجه المسؤولين بالتواصل الفوري مع المواطنين لحل تلك الشكاوي.

كما كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد بالمحافظة بقيادة أعمال الحملة المكبرة بنطاق حي غرب التي جاءت في ضوء مبادرة " يوم في حب الإسكندرية " تلك المبادرة التي اطلقها محافظ الإسكندرية صباح اليوم بجميع أحياء المحافظة.

وقاد اللواء حمدي الحشاش حملة " يوم في حب الإسكندرية " بنطاق حي غرب، وذلك بشوارع القفال وأم سلطان والاسناوي والأمان، حيث أشاد بما تم من أعمال لرفع كفاءة الشوارع ذات الكثافة السكانية بنطاق الحي. وأوضح أن الحملة جاءت بالتنسيق بين شركة الصرف الصحي وشركة نهضة مصر وشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء وشركة مياه الشرب ومديرية الطرق، وجميع الجهات المعنية.

وأضاف الحشاش، أن الحملة شملت أعمال النظافة، وتجميل وتقليم الأشجار، واعمال إضاءة وصيانة الكهرباء ودهان الأعمدة، ودهان ورفع كفاءة الأرصفة، واعمال الاسفلت والرصف بالطرق، وأعمال الصرف الصحي وتطهير شنايش، وإزالة اشغالات الطريق، ورفع مخلفات الهدم، وكذا نشر التوعية البيئية للمواطنين.