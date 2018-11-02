محافظ أسيوط: الإفراج عن المعدات والخلاطات المتحفظ عليها بمواقع البناء المخالف

أسيوط/ ضحا صالح

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط انه تم الافراج عن الخلاطات والمعدات المتحفظ عليها بمخازن المراكز والاحياء بعد مرور شهر عليها والتي تم ضبطها بمواقع البناء المخالف خلال حملات الإزالات للمخالفات.

كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا بالتحفظ على أية معدات أو خلاطات تستخدم في أعمال البناء المخالف والتي يتم ضبطها في موقع البناء لحين انتهاء الاجراءات القانونية وذلك ضمن عدة قرارات اتخذتها المحافظة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف بدون ترخيص التي تهدد أمن وسلامة المواطنين وتخالف قوانين البناء فضلا عن الحد من التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأوضح اللواء جمال نور الدين إنه تم اتخاذ عدة اجراءات من شأنها الحد من ظاهرة البناء المخالف حيث تم التنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة وحصر أي تعديات قد تحدث وإزالتها في المهد قبل تطورها وتفويضهم لاصدار وتنفيذ قرارات وقف الأعمال والازالة كما تم إنشاء وحدة للتدخل السريع تحت اشراف السكرتير العام والسكرتير المساعد جاهزة للعمل على مدار 24 ساعة لمساعدة الاحياء والمراكز في أعمال إزالة المخالفات فضلا عن إلزام أصحاب العقارات الجارى إنشاؤها بوضع لوحة إرشادية على المبنى توضح اسم صاحب المنشأة واسم شركة المقاولات وصاحبها ورقم الرخصة وتاريخها والتحفظ على المعدات التى يتم ضبطها فى موقع البناء المخالف وفرض غرامات على المخالفين.

وأشار المحافظ إى أنه تم الاتفاق والتنسيق مع إدارة مرور أسيوط بدق تاريخ المخالفة على المعدات المضبوطة في أعمال البناء المخالف لعدم تكرار المخالفة وفي حال تكرارها يتم تغليظ العقوبة لافتا إلى استمرار وضع الضوابط واتخاذ العديد من الاجراءات التي من شأنها تحقيق الانضباط للشارع الاسيوطي وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون.