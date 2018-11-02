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متطرفون فى باكستان يوقفون الاحتجاجات على الإفراج عن امرأة باكستانية

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 07:41 م
متطرفون فى باكستان يوقفون الاحتجاجات على الإفراج عن امرأة باكستانية مسلحون - أرشيفية
إسلام أباد (رويترز)
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قالت جماعة متطرفة باكستانية اليوم الجمعة، إنها ستوقف الاحتجاجات على الإفراج عن باكستانية كانت تواجه عقوبة الإعدام بتهمة التجديف بعد اتفاق مع الحكومة لإنهاء الاحتجاجات المستمرة منذ 3 أيام.

وقال إعجاز أشرفى المتحدث باسم جماعة حركة لبيك باكستان لرويترز "توصلنا إلى اتفاق مع الحكومة ستعلن قيادتنا عن ذلك بعد قليل".

وألغت المحكمة العليا الباكستانية يوم الأربعاء حكم الإعدام الذى صدر على آسيا بيبي، وهى أم لخمسة، فى عام 2010 وأمرت المحكمة بالإفراج عنها، وكانت آسيا قد أدينت بمقتضى قوانين التجديف الصارمة المعمول بها فى باكستان.

 


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